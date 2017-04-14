Siirt'te 3 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

SİİRT Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Baykan İlçesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Baykan İlçesi'nde 11 Nisan tarihinde 5 ayrı noktada yapılan aramada, aranan 6 kişinin yakalanmasıyla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt İli Baykan İlçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması maksadıyla adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 11 Nisan 2017 günü saat 06.00 sıralarında 5 ayrı noktada arama, yakalama ve el koyma faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalar neticesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, evlerinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde toplam (1.650) kök yasadışı kenevir bitkisi, toplam 3 kilo 148 gram kubar esrar maddesi ile karışık kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği, 5 cep telefonu ve 32 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. 13 Nisan 2017 günü Baykan Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" denildi.



- Siirt