Siirt'te 25 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 25 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli bir kişi hakkında işlem başlatılırken, sigaraları taşıyan bir araç da muhafaza altına alındı. - SİİRT