IHAAW011240-ASA/11-01-2017
- Siirt'te 2 kadın terörist öldürüldü
- Gece saatlerinde Siirt merkezde düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi 11.01.2017 01: 12: 40 TSI
NNNN - SİİRT
Siirt'te 2 Kadın Terörist Öldürüldü
IHAAW011240-ASA/11-01-2017 - Siirt’te 2 kadın terörist öldürüldü - Gece saatlerinde Siirt merkezde düzenlenen operasyonda PKK’lı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi 11.01.2017 01:12:40 TSI NNNN.
IHAAW011240-ASA/11-01-2017
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