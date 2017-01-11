TÜMÜ
Haberler Search
Siirt'te 2 Kadın Terörist Öldürüldü

Siirt'te 2 Kadın Terörist Öldürüldü

IHAAW011240-ASA/11-01-2017 - Siirt’te 2 kadın terörist öldürüldü - Gece saatlerinde Siirt merkezde düzenlenen operasyonda PKK’lı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi 11.01.2017 01:12:40 TSI NNNN.

Siirt'te 2 Kadın Terörist Öldürüldü

IHAAW011240-ASA/11-01-2017

- Siirt'te 2 kadın terörist öldürüldü
- Gece saatlerinde Siirt merkezde düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi 11.01.2017 01: 12: 40 TSI
NNNN - SİİRT

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Kadın, Siirt, Terör, PKK
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads