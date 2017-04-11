Siirt'te 2 Çocuk Derede Boğuldu

Siirt'in Eruh ilçesinde dere kenarında oynayan yaşları küçük iki kardeş düştükleri suda boğuldu.



Edinilen bilgilere göre olay Keklikdere köyü kırsalında meydana geldi. Ailesiyle dere kenarına giden 5 yaşındaki Berçim ve 3 yaşında Agit Yıldız adlı kardeşler suya düştü. Yakınları tarafından fark edilen iki kardeş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yakınları, çocukların cansız bedenini, suya düştükleri yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu.



Eruh İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yapılacak otopsinin ardından köyde defnedileceği belirtildi. - SİİRT