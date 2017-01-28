Siirt'te 180 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.



Siirt İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bülbül, kar yağışı nedeniyle Pervari başta olmak üzere Eruh, Şirvan, Baykan, Tillo ve Kurtalan ilçelerine bağlı toplam 180 köyle irtibatın kesildiğini söyledi. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait 28 araç ve iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Bülbül, "Şuan itibariyle tüm ilçelerde ulaşım güçlüklü sağlanıyor. 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için tüm bölgelerde ekiplerimiz imkanları seferber ederek çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - SİİRT