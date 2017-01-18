Siirt'te '15 Temmuz' Paneli

Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz" paneli düzenlenecek.



Genç Memur-Sen Siirt İl Başkanı Yunus Emre Diriarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Siirt'te "15 Temmuz" konulu panel düzenleyeceklerini belirtti.



"Çanakkale'de kazanılan zafer neyse 15 Temmuz'da kazanılan zafer de aynı." diyen Diriarın, şöyle konuştu:



"15 Temmuz yeniden diriliş ruhunu tekrar yaşamak, bu ruhu gençlerimize ve yarının geleceği olan bütün çocuklarımıza aktarabilmek adına Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, yarın düzenlenecek panelde konuşacak. Panelden sonra lise öğrencileri tarafından '15 Temmuz' konulu tiyatro oyunu sergilenecek. Programın sonunda, '15 Temmuz' konulu afiş yarışmasında dereceye girenlere Genç Memur-Sen tarafından ödülleri verilecek. Bütün hemşehrilerimizi panele bekliyoruz."