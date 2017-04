Siirt'te 15 Temmuz gecesi komutan emri dinlemeyen subayları tehdit etmiş

Subayları tehdit eden komutan: "Burası Patagonya ordusu değil, emre itaatsizlik yapan yargılanır"



SİİRT - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan soruşturmayla gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de içinde bulunduğu 120'si tutuklu 319 asker için hazırlanan iddianamede şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme tarafından hazırlanan 259 sayfalık iddianamede önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'ndan 22 zırhlı askeri aracın, Siirt Valilik binasını ablukaya almaya gittiği ifade edilen iddianamede, valiliği korumaya gelen vatandaşların kobra askeri araçla baskı altına alınmaya çalışıldığı, dağılmayan halkın üzerine ağır silahlarla ateş açıldığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in ağır silahlı korumalar nezaretinde Siirt Valiliği binasına giriş yaptığı, halkın direnişi sonucu artan gerginlik üzerine zırhlı araçlardaki ağır silah namlularının valilik makamına yöneltilerek bina üzerinden atış açtığı belirtildi.

Siirt'teki darbeyi o yönetiyordu iddiası

Siirt'te darbe teşebbüsünü 3'üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek'in yönettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin makam odasında bulunan rütbeli personele valinin gözaltına alınacağını söylediği kaydedildi. Şimşek'in bir süre sonra valilik binasına geçip Vali Tutulmaz ile görüştüğü, askerlerin tugay komutanlığına dönmesinden sonra Eruh Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ile bazı bölük komutanları arasında tartışma yaşandığı, İsmet Çehreli'nin bölük komutanlarına sıkıyönetim ilan edildiğini, Ahmet Şimşek'in sıkıyönetim komutanı olduğunu, emirlere karşı gelenlerin sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını söylediği, şüphelinin pilotlara hava sahasının uçuşlara kapalı olduğu bildirilmesine rağmen pilotlardan Ankara'ya uçmalarını istediği, pilotların çeşitli bahanelerle uçuş gerçekleştirmedikleri, şüphelinin İl Jandarma Komutan Vekili Necati Metin'i arayarak tugaya çağırdığı, Siirt Valisi, Siirt Emniyet Müdürü ve Siirt Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına almasını söylediği tespit edildiği belirtildi.

Eruh'taki birlikleri terör bahanesiyle getirmişler

İddianamede ayrıca, şunlar yer aldı:

"Eruh 2'nci Komando Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İsmet Çehreli'nin terör operasyonu bahanesiyle taburu ile Eruh'tan Siirt il merkezine geldiği, şüphelinin askerleri ile birlikte valiliğe gittiğini ve burada içinde bulunduğu kobra araçtan 'TSK yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi' diye anons yaptığını, yolun açılmaması üzerine şüphelinin zırhlı araç şoförüne emir vererek, araçları ezip geçmesini söylediği, sivil araçları ezdirerek yolu açtıran şüpheli valilik önünde zırhlı araçtaki uçaksavardan 24 el ateş ettirdi. Eruh 2'nci Komando Taburu 3'ncü Bölük Komutanı Üsteğmen Aydın Koç'un, Siirt'te hendek operasyonu yapılacağı talimatı üzerine kendi birliklerinin şehir merkezine çağrıldığını, valiliğin emniyetini almaya gittiklerini sandıklarını ifade etti".

"Emre itaatsizlik yapan yargılanır"

Üsteğmen Aydın Koç ifadesinde, o sırada elinde bayrak olan kalabalığı gördüğünü, durumdan şüphelenmeye başladığını, meskun mahal operasyonuna çıktıklarını zannederken halkın bu şekilde sloganlar atmasının kafalarını karıştırdığını, tugay komutanlığına döndüklerinde eski bölük komutanının açıklama yapmasını istediğini söyledi. Koç ifadesinde; İsmet Çehreli'nin 'Sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu, yargılanırsınız, emre itaatsizlik eden yargılanır' diye tehdit ettiğini belirterek, kanunsuz emir kimden gelirse gelsin buna uymayacağını söylediği belirtildi. Koç ifadesinde, "Tugay Komutanının 'Genelkurmay Başkanı'nın emri var. Sıkıyönetim ilan edildi. Burası Patagonya ordusu değil. Emre itaatsizlik yapan yargılanır' diye tehdit etti' ifadelerini kullandı.

Keskin nişancı istemişler

İddianamede ayrıca Eruh 2'nci Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Ünsal Yalçın'ın ifadesinde; şehir merkezine hareket etmeden önce Tabur Komutanı İsmet Çehreli'nin keskin nişancı istediğini, tabur komutanının kendilerini toplayarak, 'Şehir içinde hendekler kazıldığını, hatta Siirt Valiliği önünde buna benzer engellerin olduğunu, valiliğin ve emniyetinin alınacağını söyledi. Önce kobralarla gidileceği, oradaki barikatlar temizledikten sonra arkadan gelen bölüklerin valilik önünde çember oluşturacak" dediği tespit edildi.

120'si tutuklu 319 asker hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(MND)