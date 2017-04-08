Siirt Şirvan'da Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 1 Öldü, 1 Yaralı

Şirvan'da çocukların bulduğu cisim patladı: 1 öldü, 1 yaralı



SİİRT'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Yarımtepe Köyü kırsal kesiminde buldukları cismin patlaması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuktan 1'i öldü.



Yarımtepe Köyü'nde bugün öğle saatlerinde 12 yaşındaki Muhammet Açıkça ve 10 yaşındaki Abdulkadir Açıkça, buldukları ve kurcaladıkları metal cisim bir anda infilak etti. Patlama sonucu yaralanan 2 çoçuk, köye çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammet Açıkça, kurtarılamadı. Yaralı Abdulkadir Açıkça ise başka bir ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya başlandı.