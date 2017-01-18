Siirt Sağlık-Sen'den Kan Bağışına Destek

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (MEMUR-SEN) bağlı Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.





Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen törene katılan Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriye Butur ve Yener Tanık, İl Sağlık Müdürü Serkan Aslan, Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür, Sağlık-Sen Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanları ve sendika üyeleri kan bağışı yaptı.



Sağlık-Sen Şube Başkanı Eviz, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın stokta kan ihtiyacının azalması çağrısına destek vermek için kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Eviz, şöyle konuştu:



"Kızılay Genel Başkanlığımızın çağrısına kulak vererek, tüm şubelerimizle bu ay içinde kan bağışı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzun ve toplumun öncüsü olduğumuzun bilinciyle hareket edip toplumu bilinçlendireceğiz. Bugün bağışlayacağımız kan hemen lazım olmayabilir ama bir depremde veya bir doğal afette çok önemli bir ihtiyaç olacaktır."



Belediye Başkan Yardımcısı ve Kızılay Şubesi Başkanı Tanık da bir ünite kanın hayat kurtardığını anımsatarak, bütün vatandaşları kan bağışına destek vermeye davet etti.



Konuşmaların ardından sendika üyeleri, hastane içinde kurulan seyyar stantlarda kan bağışında bulundu.