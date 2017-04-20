Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Siirt'in doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkardık, tanıtımı yaptık. Huzur ortamını da sağlarsak ki önemli bir şekilde de sağladık, inşallah bunu kalıcı hale getirebilirsek o zaman burada daha kalıcı turistik etkinlikler ve ziyaretler olacaktır." dedi.



41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Tutulmaz, ilin değerlerini iyi bir şekilde tanıtarak bundan turizm konusunda verim alınmasının mümkün olacağını belirtti.



Tutulmaz, turizmin dünyada en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak gelişmiş ülkelerin gelir kaynaklarının önemli bir kısmını turizmden elde ettiğini aktardı.



Turizmin, gelişmişliğin göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Turizmin gelişmesi, değerlerimizin ülkemize ve ilimize katkı sağlaması için büyük çaba sarf ediyoruz. İlimizde turizm alanında saymakla bitiremediğimiz hizmetler son birkaç yıl içinde olan hizmetlerdir. Gerçekten her alanda ilimize ait olan değerleri turizme kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.



Tutulmaz, din ve inanç turizmi alanında Veysel Karani Türbesi'nin çevresindeki çalışmalar devam ettiği için bölgenin ziyarete açılamadığını ifade ederek bu konuda yürütülen çalışmalarla bu yıl içerisinde Veysel Karani Türbesi'nin çevresinin ziyaretçilerini karşılayacak duruma getirileceğini anlattı.



Kentin diğer turizm alanlarına değinen Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Tillo Kalesi'nin çevresi değişik projelerle gözden geçiriliyor. Doğa turizmi açısından Botan Vadisi dünyada eşi benzeri az olan vadilerden birisi. Bunu da turizme kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah daha fazla etkinlikle bunu aktif hale getireceğiz ama bunun için hizmet sektörünü de aynı şekilde geliştirmemiz lazım. Var olan değerlerimizi turizme kazandırıyoruz. İnşallah bundan da hep beraber verim alacağız."



Kentin tanıtımının değişik şekillerde olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, şunları söyledi:



"Siirt'in doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkardık, tanıtımı yaptık. Huzur ortamını da sağlarsak ki önemli bir şekilde de sağladık, inşallah bunu kalıcı hale getirebilirsek o zaman hep beraber vatandaşlarımızla güvenlik güçlerimizle ve kamu görevlileriyle burada daha kalıcı turistik etkinlikler ve ziyaretler olacaktır. Bundan da en fazla verimi burada yaşayan halkımız alacaktır."



Tutulmaz, bir taraftan ekonomik ve sanayi alanındaki yatırımları kente getirme çabası içinde olduklarını bir taraftan da turizme yönelik yatırımların sürdüğünü dile getirerek bunların ümit vadeden hizmetler olduğunu vurguladı.



Bu hizmetlerin kalıcı olması sorumluluğunun kentte yaşayan vatandaşlarda olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, bu yıl turizmden daha fazla gelir alan ülkeler içerisinde olmayı dilediklerini kaydetti.



Daha sonra davetlilere Siirt'e özgü yemekler ikram edildi.



Programa Vali Yardımcısı Yunus Koç, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Butur ve Gülal Aygün de katıldı.