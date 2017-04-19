Siirt Il Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.



Vali Mustafa Tutulmaz, 2017 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, il genelinde takibi yapılan projelerden 16'sının tamamlandığını, 87 projenin devam ettiğini, 30 projenin ihale aşamasında bulunduğunu, 70 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadığını söyledi.



Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Çalışmalar konusunda il müdürü arkadaşlarımızın hassas davranmalarını özellikle rica ediyorum. Projelerinizi bizzat takip edin ki bunları daha iyi ve hızlı şekilde faaliyete geçirme imkanımız olsun."



Daha sonra yatırımcı kurum yöneticileri, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendiren Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın da belediyeye ödenen bütçeleri ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Taşkın, şöyle konuştu:



"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından daha önceden hizmet götürülemeyen yerlere belediye devraldıktan itibaren hızlı bir şekilde hizmet götürülmeye başlandı. Afet Evleri, 99 Evler, eski otogar arkası, Keşkol, Yeni TOKİ konutları, Halenze'de ve benzeri yerlerde sağlıklı temizlik işleri yürütülmüyordu. Apartman boşluklarında, şehrin birçok noktalarında çok ciddi artık ve hafriyatlar bulunmaktaydı. Toplamda 650 kamyon ile 5 ayda şehir içinden temizlendi. 250 adet çöp konteyneri yenilendi."