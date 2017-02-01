Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Siirt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılının ilk toplantısını yaptı.



Valilikte gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, kentteki istihdam oranının arttırılması için yapılması gereken çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Vali Tutulmaz, girişimci ve yatırımcıların "Cazibe Merkezleri Programı"ndan yararlanmalarını isteyerek, "Yatırım yapmak için yeterki enerjiniz olsun ve geleceğe yönelik umudunuz olsun. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan da 2016 yılının genel bir değerlendirilmesini yaptı.



Toplantıda, 2017 yıllı eğitim planları ve faaliyet raporları kurula sunularak, KOSGEB İl Müdürlüğünün 2016 yılı çalışmaları, 2017 yılı mesleki eğitim planı ile kurs talepleri ve Siirt Üniversitesi işbirliğinde alt çalışma guruplarının oluşturulması karara bağlandı.



Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bünyamin Kuş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer kurul üyeleri katıldı.