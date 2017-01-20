Siirt - Hurdalıktan Alıp Onardığı ve Döşemelerini Sarı-lacivert Yaptığı Aracı Fenerbahçe'ye Hediye...

Hurdalıktan alıp onardığı ve döşemelerini sarı-lacivert yaptığı aracı Fenerbahçe'ye hediye etmek istiyor



SİİRT'te, sanayi sitesinde oto döşemecilik yapan Maaz Erdemir, hurdalıktan aldığı aracı kendi imkanlarıyla onarıp döşemelerini sarı-lacivert yaptığı eski model aracı Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a hediye etmek istiyor.



Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 35 yıldan beri esnaflık yapan iki çocuk babası Maaz Erdemir (44), sahibi tarafından kaderine terk edilmiş 1995 model Toros markalı aracı 4 bin 500 lira karşılığında satın aldı. Fanatik Fenerbahçeli olan Erdemir, satın aldığı aracını döşeme ve tavanlarını sarı-laciveret renkler kullanarak yenilediğini belirterek, "Bu aracı 2016 yılında aldım. Ben bu aracı aldığımda sanayide bulunan esnaflar bana güldüler ve 'alma' dediler. Ancak, ben bu aracı almayı kafama koymuştum ve aldım. Araca iş yerimde yaklaşık 1 aydır onarım ve bakım yapmaya başladım. İlk olarak motor ve kaporta işlemlerini yaptım. Motoru ve kaportayı çalışır hale getirdikten sonra iç dizayn yaptım ve aracımı fanatik taraftarı olduğum Fenerbahçe spor kulübü renklerine bürüdüm"dedi.



"ARACI AZİZ YILDIRAM'A HEDİYE EDECEĞİM"



4 bin 500 liraya aldıktan sonra 8 bin lira masraf yaparak yenilediği 56 AZ 106 plakalı arıcını Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a hediye etmek istediğini dile getiren Erdemir, "Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 35 yıldır oto düşeme ustasıyım gördüğünüz bu aracı hurdalıktan alıp bu hale soktum. Bu aracın çok alıcısı ve fanatikleri oluyor yaklaşık 25-30 civarında bir fiyat biçiyorlar fakat ben satmak istemiyorum. Kendime has özel yaptırdım, fanatik bir Fenerbahçeli taraftarı olduğum için tek hedefim başkan Aziz Yıldırıma hediye etmektir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜN DÖKÜMÜ;



-Oto döşeme ustası Maaz Erdemir'in çalışması



-Aracın genel görüntüsü,



-Erdemir'in konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber - Kamera-Haber: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)



(Tür: Yurt)