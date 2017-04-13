Siirt Hasbeyspor, Iğdır Deplasmanına Hazır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, 76 Iğdırspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, deplasmanda 76 Iğdırspor'la oynayacakları erteleme maçı öncesi yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Sezonun en önemli maçlardan birini oynayacaklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:



"Sezonun ikinci yarısında ilk maçımız, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti. Bu erteleme maçımızı bu hafta oynayacağız. Cezalı ve sakat oyuncularımızın sayısı 5'i bulduğu için bu maçımız zorlu geçecek. Her şeye rağmen maçı almak ve bir üst lig hedefimize ulaşmak istiyoruz. Futbolcularımızın sahaya yansıtacakları performansla 3 puanla deplasmandan ayrılacağımıza inanıyorum."