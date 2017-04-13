Siirt Emniyeti'nden Seçim Öncesi Güvenlik Tedbiri

Siirt Emniyet Müdürlüğü, halk oylaması öncesi çok sayıda polisle güvenlik tedbirleri aldı.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "16 Nisan 2017 günü yapılması kararı alınan anayasa değişikliği halkoylamasında, halkın iradesini sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi, emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın, halkoylamasının ilimiz genelinde emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için kamu güvenliği ve huzurunu tehdit edecek kanun dışı eylem ve işlemleri 155 Polis İmdat Hattı'nı veya 156 Jandarma İmdat Telefonunu arayarak bildirmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi. - SİİRT