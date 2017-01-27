Siirt Emniyet Müdürü Tokyay'dan Esnaf Ziyareti

Siirt İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Güres Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.





Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki esnafı gezen Tokyay, kentte yaşanan olaylar hakkında vatandaşlarla sohbet etti.





Tokyay, yaptığı açıklamada, bundan sonra esnafı daha sık gezeceklerini, kentin refah ve huzuru için daha çok çalışacaklarını ifade etti.



Terör olaylarına karşı halkın güvenlik güçlerine yardımcı olmasından dolayı teşekkür eden Tokyay, "Terörist arttık kentte rahat gezemiyor. Vatandaşlar, her gördükleri yerde anında ihbar ediyor." dedi.