Siirt, Emitt Fuarı'nda Tanıtılıyor

Avrupa'nın en büyük turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) açılan Siirt standı, renkli görüntülere sahne oluyor.



Siirt Valiliği himayelerinde, EMİTT Fuarı'na bu yıl ilk kez katılan Siirt Belediyesi ile ortak açılan "Siirt Cas Evi" standı renkli görüntülere sahne oldu.





Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteğiyle renkli bir stantla turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşan Siirt standında, Zivzik narı, Pervari karakovan balı, Siirt fıstığı, tiftik battaniyesi, kilim ve bakırcılık gibi kentin birçok zenginliğine yer veriliyor.





Vatandaşların ve Siirtliler'in yoğun ilgi gösterdiği stantta, kentin tescilli ürünlerinin yanı sıra yöresel el sanatlarından "şalşapik kumaşı" büyük ilgi görüyor.





Vali Yardımcısı Yunus Koç, yaptığı açıklamada, doğa, inanç ve kültür şehri Siirt'i en etkin şekilde tanıtmak amacıyla farkındalık oluşturacak projelere ağırlık verildiğini söyledi.





Siirt'in marka ürünlerinin pazar payını artırmak istediklerini kaydeden Koç, "Siirt Cas Evi'ni canlandırarak, ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.





Siirt Belediyesi olarak ilk kez EMİTT Fuarı'na katıldıklarını belirten Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ise kentin 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu dile getirdi.



Taşkın, "Siirt'in sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerinin yanı sıra zengin dokuma el sanatları ve marka ürünleri olan Siirt fıstığı, Pervari balı, Zivzik narı, bıttım sabunu, tiftik battaniyesi ve Mezopotamya'da dokunan ilk kumaş olma özelliğini taşıyan şalşapik kumaşı gibi önemli değerleri, ilimizin kültürel zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak için turizm fuarlarını birer fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.





Fuar, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.