Siirt Devlet Hastanesin'de Koldan Anjiyo Tedavisi

Siirt Devlet Hastanesinde koldan yapılan anjiyo ile bir hastanın ayak damarındaki tıkanıklık giderildi.



Ayak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 79 yaşındaki Mehmet Bora, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ayak damarlarında tıkanıklık tespit edildi ve anjiyo yapılmasına karar verildi.



Kardiyoloji Uzmanı Doktor Sıtkı Küçükbuzcu koldan uygulanan yöntemle, Bora'nın ayağındaki tıkanıklığı giderdi.



Başhekim Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, hastanelerinde yeni yapılan yatırımlar sayesinde birçok tedavin yapıldığını söyledi.



Sağlıkta önemli adımlar atıldığına işaret eden Aslan, "Çok yakın zamanda geriye dönüp baktığımızda bizim için ne kadar zor şartlardan bugünlere geldiğimizi görüp anlayabiliriz. Kısa sürede uzun adımlar atıldı, Siirt adına sağlıkta çok güzel yatırımlar yapıldı. En son bacak damarında tıkanıklık olan hastamız burada tedavi edildi. Bu hastaları daha önce biz il dışına göndermek durumunda kalmaktaydık." ifadelerini kullandı.