Siirt Çöken Tavan Altında Kalan Işçi Kurtarıldı

Sabah saat 10.15 sırlarında çöken eski terminal binası tavanının altında kalan işçilerden Mehmet Şirin Altay, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Altay, sedye ile olay yerinde bekletilen ambulansa taşındı. Altay, daha sonra ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Altay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tavanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.