Siirt Belediyesinden Peyzaj Çalışması

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince, kentin farklı noktalarındaki park, refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan peyzaj çalışması kapsamında kentin farklı noktalarında 17 bin 500 süs bitkisi ekildi.



Daha yaşanabilir yeşil bir Siirt için çalışmaların süreceği ifade edilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında farklı renk ve tonlara sahip 4 bin petunya çiçeği, 3 bin 500 ateş çiçeği, 3 bin 500 kadife çiçeği, 3 bin 500 begonya çiçeği ve 3 bin kalisyum çiçeği kullanılarak il genelinde çiçek dikim çalışması başlatılmıştır." denildi.