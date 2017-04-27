Siirt Belediyesinden Mezarlık İçine Yürüyüş Yolu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, mezarlık içine yürüyüş yolu yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Zevye Mezarlığı ile Şeyh Musa Mezarlığı içinde ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Mezarlıkları yeniden düzenleme amacıyla başlayan çalışmalarla, kabir ziyaretini zorlaştıran engeller ortadan kaldırılıyor. İl merkezinde bulunan mezarlıkların çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Aydınlar Caddesi'nde bulunan Zevye Mezarlığının genel temizliği ve yıkılan istinat duvarının onarım çalışmaları ile beraber mezarlığın içerisindeki araç ve yaya yoluna kilitli parke taşı döşenmesi çalışmalarıyla devam ediyor. Kent genelindeki tüm mezarlıklarda çalışmalar aralıksız devam edecek."