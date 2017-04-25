Siirt Barosu'ndan Taziye

Siirt Barosu Başkanı Avukat Mehmet Nizam Dilek, önceki gün vefat eden Siirt Barosunun onursal ve kurucu başkanı Avukat Haluk Emrağ için taziyede bulundu.



Emrağ'ın vefat haberini teessürle öğrendiklerini belirten Baro Başkanı Dilek, "Siirt Barosunun kurucu ve onursal başkanı, asırlık çınarımız Avukat Abdulhaluk Emrağ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Baromuzun ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, baromuza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi. - SİİRT