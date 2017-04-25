Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Efe, Güven Tazeledi

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliğinde, Faik Efe yeniden başkanlığa seçildi.



Birliğin 5. Olağan Genel Kurulu, Siirt Öğretmenevi'nde yapıldı.



Yapılan genel kurulda, mevcut başkan Efe yeniden bu göreve seçildi.



Efe, yaptığı açıklamada, 2012 yılında 628 üyeyle kurulan birliğin, yapılan projeler sayesinde bin 185 üyeye ulaştığını ve bu üyelere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.



Birliğin DİKA, GAP ve IFAD'ın projelerinden faydalandığını ifade eden Efe, projeler sonucu kentteki arılı kovan sayısının 167 bin 87'ye ulaştığını, bu sayıyı artırmak için çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini kaydetti.



Efe, kendisine destek veren birlik üyelerine teşekkür etti.