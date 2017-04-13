Siirt Agd Yardım Kolisi Dağıttı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Siirt Şubesi kentte yardıma muhtaç 200 aileye gıda yardımı yaptı.



Siirt AGD Teşkilat Başkanı Mehmet Şah Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana gençliğin maneviyatını artırmaya yönelik çalışmalar yapan AGD'nin kentte zengin ile fakir arasındaki köprü vazifesini gördüğünü söyledi.



Gültekin konuşmasının devamında şöyle konuştu:



"Derneğimiz ilahi kelam içerisinde tanım bulmuş eşref-i mahluk olan insanın hak ettiği değerler doğrultusunda toplumun kaynaşıp huzur ve selameti adına toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, ihtiyaç duyulan maddi ve manevi desteği sağlamak için her türlü mücadeleyi vermektedir."



Siirt AGD Şube Başkanı Mahmut Uyar da bu tür yardımların süreceğini kaydetti.