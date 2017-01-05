Şiirlerin Dilinden Osmanlı Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize 'Şiirlerle Osmanlı' programı düzenlendi.



Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Serdar Tuncer'in konuşmacı olarak katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sahneye çıkan Serdar Tuncer, "Bütün bu terör eylemleri; öncesindeki 15 Temmuz, Gezi'si, 17 Aralık'ı, 7 Şubat'ı, 12 Eylül'ü gibi her bir günün bizi mahsun edecek bir öyküsü var artık. Daha geriye gittiğinizde Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi gibi birileri uğraşıyor. Niye? Biz Osmanlı torunuyuz diye. Problem şu, Osmanlı'yı bir biz tanımıyoruz. Osmanlı padişahlarından Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin şiirleri, divan şairlerinden daha fazla" diye konuştu.



Programda Cihan Yıldız ve orkestrası eşliğinde Osmanlı'yı anlatan şiirler okundu. Şiirlerle Osmanlı programına Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı. - KAYSERİ