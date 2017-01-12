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Şiirle Resimlerim

Şiirle Resimlerim

Resimleyen: Harun Arı / Şiir: Şakir AskanSergileme Süresi: 13-19 Ocak 2017.

Şiirle Resimlerim

Resimleyen: Harun Arı / Şiir: Şakir Askan

Sergileme Süresi: 13-19 Ocak 2017

Kaynak: Etkinlik.io

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Şakir Askan, 19 Ocak, Şii
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