Sıhke Gölü Dondu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Yüzeyi buz tutmuş gölden detaylar

Uçan kuşlardan görüntüler

Sıhke Gölü'nün üzerinde duran kuşlar

Sıhke Gölü'nden şehir merkezine bakan görüntüler VAN - Aralarında Sıhke Gölü'nün de bulunduğu bazı göl ve göletler kısmen dondu. Bölgedeki yaban hayvanları ile kuşlar kar ve buz nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.