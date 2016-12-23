GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Yüzeyi buz tutmuş gölden detaylar
Uçan kuşlardan görüntüler
Sıhke Gölü'nün üzerinde duran kuşlar
Sıhke Gölü'nden şehir merkezine bakan görüntüler VAN - Aralarında Sıhke Gölü'nün de bulunduğu bazı göl ve göletler kısmen dondu. Bölgedeki yaban hayvanları ile kuşlar kar ve buz nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Sıhke Gölü Dondu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yüzeyi buz tutmuş gölden detaylar Uçan kuşlardan görüntüler Sıhke Gölü'nün üzerinde duran kuşlar Sıhke Gölü'nden şehir merkezine bakan görüntüler VAN - Aralarında Sıhke Gölü'nün de bulunduğu bazı göl ve göletler kısmen dondu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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