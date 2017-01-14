Sihirli Fasulyeler - Tiyatro Mie

Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Sihirli Fasulyeler" tiyatro oyunu, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Tiyatro Mie'den yeni sezonda yeni bir müzikal çocuk oyunu daha 'Sihirli Fasulyeler' dekoru, kostümleri ve herkesi büyüleyecek ışık oyunları ile yine sürpriz bir oyun. Eğlenceli müzik ve dansları ile bu yeni macerayı mutlaka izleyin. Çok eğlenip, çok güleceksiniz...



Annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Jack sorumluluklarını yerine getirmediği için sürekli ikaz edilir. Bir gün annesi Jack'e önemli bir görev verir ve büyüyen ineklerini pazara götürüp ona yeni bir sahip bulmasını ister. Pazara giderken Jack ve ineğinin başına türlü türlü maceralar gelir. En sonunda karşısına tuhaf ve komik biri çıkar ve ineğini ona satar. Tuhaf biri ona karşılığında fasulye verir. Bu fasulyeler sihirli fasulyelerdir. Sihirli fasulyeler gökyüzüne kadar büyür ve jack gökyüzüne tırmanır. Onu macera dolu, eğlenceli bir hayat bekler.



Oyunlaştıran - Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup



Kostüm: Mie Tasarım Group