Sihirli Annem Kerem kimdir? Michelle Cedolini kaç yaşında, nereli?

Sihirli Annem dizisinde rol alan ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Sihirli Annem Kerem kimdir? Michelle Cedolini kaç yaşında, nereli?

Sihirli Annem dizisinde rol alan ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Sihirli Annem Kerem kimdir? Michelle Cedolini kaç yaşında, nereli?

SİHİRLİ ANNEM KEREM KİMDİR?

Sihirli Annem dizisi sonrası ekranlarda görünmeyen Michelle Cedolini, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ortaya çıktı. Galatasaray Üniversitesi'nin bitiren Michelle Cedolini tam 4 dil biliyor. Büyük firmalarda staj yapan isim sosyal medyada sık sık paylaşım yapmakta.

SİHİRLİ ANNEM KEREM KİM MİLYONER OLMAK İSTER PROGRAMINDA

9 Mayıs tarihinde yayınlanan ve izleyicileri şaşırtan yarışmacı oldu. Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayay veren Michelle Cedolini katıldı. Programda evlilik teklifi yapan isim, başta Kenan İmrzalıoğlu olmak üzere herkesi şaşırttı.