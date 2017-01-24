Sıhhiye'deki 'Başkentray' Çalışması

TCDD Başkentray Projesi kapsamında Kızılay yönündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda geçici süreyle şerit daraltması uygulanacak.



Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) Başkentray Projesi kapsamında geçen yaz yıkılan Sıhhiye Demiryolu Köprüsü yerine yapılacak yeni köprü çalışmaları nedeniyle, Kızılay yönündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda, yarından itibaren geçici süreyle şerit daraltması yapılacak.



TCDD tarafından sürdürülen proje kapsamında yeniden yapılacak olan köprü ayaklarının imalatları nedeniyle yarın başlanacak çalışmalar süresince, mevcut karayolu köprüsü altında bulunan Kızılay yönündeki otobüs durakları da Sıhhiye Köprüsü ile Mavi Masa Birimi arasına alınacak. Bu sebeple de Strazburg Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na çıkış sağlayan yol da geçici süreyle taşıt trafiğine kapatılacak.



TCDD'nin Kızılay yönündeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yol normal akışına dönecek. Daha sonra Ulus yönündeki çalışmalara başlanacağından, bu kez söz konusu yönde geçici şerit daraltması yapılacak.



TCDD yetkilileri, iki aşamada yapılacak çalışmaların toplam süresinin 40 gün olarak belirlendiğini kaydederek, imalatların kısım kısım tamamlanmasıyla birlikte, Bulvar'daki şerit daraltmalarının da kaldırılacağını bildirdi. - ANKARA