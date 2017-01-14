Sigthorsson'dan Yalanlama: 'Sözlerim Çarpıtıldı'

FutbolArena Özel - İzlanda basınına yaptığı açıklama"Galatasaray'a sakat geldim" açıklaması yaptığı iddia edilen Kolbeinn Sigthorsson bu sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.



Kolbein Sigthorsson'dan sakatlık açıklamaları hakkında yalanlama



Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce ile konuşan Sigthorsson"ben böyle bir şey söylemedim.



Milli takım kampında sakatlandım. ve Galatasaray'da süre alamadan sakatlandım dedim. Ama bu sözüm çarpıtılmış" dedi.



NELER SÖYLEMİŞTİ?



Ülkesinin basınından visir.is'e konuşan İzlandalı golcü, "Dizimde küçük bir menisküs sorunu vardı. Bu soruna rağmen 3 yıldır futbol oynuyordum. Fakat Nantes'ta çıktığım son maçta sakatlandım ve dizim bir daha eski haline dönmedi" dedi.



Galatasaray'da kendisine çok iyi davranıldığını belirten Sigthorsson "Galatasaray harika bir kulüp, bana 3 hafta içinde sahalara dönmezsem, sözleşmemi fesh edeceklerini söylediler. Barcelona'da tedavi olduktan sonra 9 Aralık'ta döndüm ama 24 Aralık'ta dizim yine şişti. Orada kalmak istiyordum ve sezon sonuna kadar para almadan oynayabileceğimi de söyledim ama sözleşmemi fesh ettiler ve ben de İzlanda'ya döndüm" dedi.