Sigortasız Teknelere Yaptırım Masada
Turizm haftası kapsamında Marmaris'te yapılan panelde, Yolcu taşıyan gemilerin yüzde 95'inin sigortasız olduğu ve sorununun çözülememesi durumunda yaptırımlara başvurulacağı açıklandı.
Turizm haftası kapsamında Marmaris'te yapılan panelde, Yolcu taşıyan gemilerin yüzde 95'inin sigortasız olduğu ve sorununun çözülememesi durumunda yaptırımlara başvurulacağı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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