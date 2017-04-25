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Sigortasız Teknelere Yaptırım Masada
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Sigortasız Teknelere Yaptırım Masada

Turizm haftası kapsamında Marmaris'te yapılan panelde, Yolcu taşıyan gemilerin yüzde 95'inin sigortasız olduğu ve sorununun çözülememesi durumunda yaptırımlara başvurulacağı açıklandı.

Sigortasız Teknelere Yaptırım Masada

Turizm haftası kapsamında Marmaris'te yapılan panelde, Yolcu taşıyan gemilerin yüzde 95'inin sigortasız olduğu ve sorununun çözülememesi durumunda yaptırımlara başvurulacağı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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