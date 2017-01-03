Sigortalıların Borç Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, kurumun tahsilat sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle borç ödeme süresinin 9 Ocak tarihine kadar uzatıldığını belirtti.



Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun tahsilat sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle borç ödeme süresinin 9 Ocak tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.



SESOB Başkanı Köksal, "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması başta olmak üzere, genel sağlık sigortası prim borçlarının güncellenmesi, hiç gelir testi yaptırmayanların gelir testlerini yaptırmaları ve borçlarını ödemeleri 2 Ocak günü sona eriyordu. Ancak sistemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar ve esnaf mağdur oldu. Bu nedenle kurum süreyi 9 Ocak tarihine kadar uzattı." ifadesinde bulundu.



Primlerini ve ödemelerini yapamayan esnaflara uyarıda bulunan Köksal, 9 Ocak tarihine kadar ödemelerini mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.