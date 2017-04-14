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Sigorta Şirketleri Tekrar Taksite Başlayacaklardır
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Sigorta Şirketleri Tekrar Taksite Başlayacaklardır

Bazı şirketlerin trafik sigortasına taksit uygulamayı bırakmasını yorumlayan Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şen, sigorta şirketlerinin ani pozisyon aldığını ancak tekrar eski modele geçeceklerini söyledi.

Sigorta Şirketleri Tekrar Taksite Başlayacaklardır

Bazı şirketlerin trafik sigortasına taksit uygulamayı bırakmasını yorumlayan Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şen, sigorta şirketlerinin ani pozisyon aldığını ancak tekrar eski modele geçeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Sigorta, Taksi