Sigorta Şirketleri Tavan Fiyatta Zorluk Çıkartmayı Sürdürüyor'

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, "Hazine Müsteşarlığının uyarısına rağmen maalesef şirketler, zorunlu trafik sigortası teklifi vermede ve bu sigortayı yapmakta zorluk çıkarmakta. Bazı bahanelerle işi yokuşa sürmekteler." dedi.