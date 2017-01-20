Sigorta Primi Teşviki 20 İlde 1 Yıl Uzatıldı

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki karar kapsamında yer alan 20 ilde sigorta primi teşvikinin 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.



Buna göre, uygulama, belirtilen yerlerde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait iş yerlerini kapsayacak.



Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere ve 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacak.



Daha önce 31 Aralık 2016'ya kadar teşvik uygulanması kararlaştırılan Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak'ta faaliyet gösteren iş yerleri 31 Aralık 2017'ye kadar teşvik kapsamında kalacak.