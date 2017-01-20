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Sigorta Primi İşveren Hissesi Ek Teşvikinde Süre Uzatımı
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Sigorta Primi İşveren Hissesi Ek Teşvikinde Süre Uzatımı
20 Ocak 2017 Cuma 09:17
Sigorta primi işveren hissesi ek teşvikinde süre 2017 sonuna kadar uzatıldı.
Sigorta primi işveren hissesi ek teşvikinde süre 2017 sonuna kadar uzatıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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