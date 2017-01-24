Sigmar Gabriel: ABD'nin Asya'dan Çekilmesi Önümüze Fırsatlar Çıkarır





Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya ve Güney Amerika ile ticaret savaşı başlatmasının Almanya'nın önüne fırsatlar çıkaracağını söyledi.



Gabriel, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk icraatı sayılan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trans-Pasifik İşbirliği anlaşmasından çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:



Sigmar Gabriel, Almanya Ekonomi Bakanı: "Amerikan başkanı Asya ülkeleri ve Çin ile bir çatışma başlatırsa ki ben bunu ticaret savaşı olarak tanımlamak istemem, tabii ki Avrupa'ya tavsiyede bulunacağız, Asya ülkeleri ile Çin ve Hindistan'a, 'Adil bir zeminde ticaret partnerleri olmak istiyoruz' demeliyiz, aynı şeyi Çin'e de sormamız gerekir, bir yandan da elbette fırsatların ortaya çıkardığı avantajları kullanmalı, boşlukları doldurmalıyız."



Almanya ekonomi bakanı ayrıca, Donald Trump'ın, Meksika'dan ithal edilecek Alman otomobillerine yüzde 35 gümrük vergisi uygulama tehdidine de yanıt verdi. Gabriel, "Trump'ın çok basitçe farkına varması gerekir ki Amerikan ekonomisi genelde rekabetçi değilken Almanya ekonomisi rekabetçidir." ifadelerini kullandı.



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Tags: ABDnin Dış ticaret çekilmesi ABD önümüze Donald Trump Asyadan Uluslararası ticaret Gabriel: çıkarır fırsatlar Almanya Sigmar Gepost: 24 januari 2017