Sığıntılar oyunu, ocak ayında Ezop Sahne'de sizlerle olacak.



"Oyun, yabancı bir ülkede, aynı odayı paylaşan iki zıt karakterin hikayesini anlatır. Az gelişmiş bir ülkenin kırsal bölgesinden, gelişmiş bir ülkeye göç etmiş, daha çok para biriktirebilmek için hem üretim araçlarına hem de kendine karşı yabancılaşmış, kısa vadeli çıkarcılığı, saflığı, yalancılığı, ülke özlemini ve mal sahibi olma tutkusunu simgeleyen köylü-işçi (XX) ile onun karşısında, ona taban tabana aykırı, yurdundan politik nedenlerle kaçmak zorunda kalmış bir aydının (AA) hikayesidir.



Bu isimsiz karakterlerden XX'in derdi; yeteri kadar para biriktirdiğinde ülkesine, ailesinin yanına geri dönmek iken, politik sebeplerden dolayı memleketini terk etmek zorunda kalmış oda arkadaşı AA'nın derdi ise; kendisi, toplumu ve tarihiyle yaşadığı yoğun hesaplaşmalar içinde, kölelik ve özgürlük üzerine yazmaya çalıştığı yapıtını tamamlamaktır.



Oyunun sonuna doğru bu iki insan, artık oyunun başındaki kimliklerini korumaktan çok uzakta, değişime uğramış kişilere dönüşerek kendi bilinçleri üzerine katlanır.



Bu bağlamda amacımız; günümüz dünyasında yaşanan kimlik, aidiyet, yabancılaşma, göç, göçmen, mülteci, kölelik ahlakı, şiddet vb sorunları, evrensel ve birey odaklı bir yaklaşımla, kendi kültürel değerlerimiz çerçevesinde irdeleyerek yorumlamaktır.



*Oyun İngilizce üstyazı seçeneğiyle sahnelenmektedir."



Yazar: Slawomir Mrozek



Çevirmen: Zihni Küçümen



Dramaturji, Yönetmen: Polat Niloğlu



Yönetmen Yardımcısı: Deniz Değirmenci



Oyuncular: Mehmet Küçük, Barış Ayas



Ses - Işık - Dekor - Kostüm Tasarımı: Polat Niloğlu, Fire up



Afiş : Yalçın Gözüküçük



Prodüksiyon: Fire Up