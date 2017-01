Sığınmacıların Nikah Sevinci

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Bilecik'in Söğüt ilçesine yerleşen 2 çiftin nikahı kıyıldı.



İmam nikahıyla birlikte yaşayan Suriyeli Esra Kahya ve Fadi Harputlu ile İsra Kaddur ve Enes Solak çifti, resmi nikah için Söğüt Belediyesine başvurdu.



Söğüt Belediyesinde kıyılan nikahın ardından çiftler, mutluluklarını dile getirdi.



Suriyeli Fadi Harputlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.



Türkiye'ye, Türk halkına ve kendilerine sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Harputlu, şöyle konuştu:



"Ailelerimiz Hatay'da sığınma kampında iyi koşullarda yaşıyor. Esra Kahya ile 5 yıl önce Hatay sığınma kampında tanıştık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi muhasebe bölümünü okurken, nişanlandık. Üniversiteyi bitirince Söğüt ilçesine yerleştim. Burada bir seramik fabrikasında çalışıyorum. Burada çok şükür hayatımızı idare ediyoruz. Eşim şu an hamile ve belediyeye başvurarak nikah kıydırmak istedik, kabul edildi. Türkiye devletine teşekkür ediyorum, onlar her zaman bizimleydi."



8 aylık hamile olan eşi Esra Kahya ise 5 yıldır Türkiye'de bulunduklarını ve son bir yıldır da Söğüt'te yaşadıklarını belirterek, "Eşim gibi ben de okumak istiyorum. Şu an bebeğimizi bekliyoruz, bebeğimiz doğduktan sonra benim de bir hedefim var. Ben de gazetecilik okumayı istiyorum. Türkiye bize yardımcı oldu, biz de bu ülkeye faydalı olmaya çalışacağız. Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Söğüt'e 3 ay önce yerleşen İsra Kaddur ve Enes Solak çifti de 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte nikah kıydırdı.



Enes Solak, ailesinin Hatay'da kampta yaşadığını kendisinin 9 ay önce Söğüt'e yerleştiğini ve seramik fabrikasında işçi olarak çalıştığını anımsatarak, "Suriye'de şoförlük yapıyordum. Ama oradaki savaştan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Türkiye bize sahip çıktı. Burada çok mutluyuz." dedi.



Çiftlerin nikahlarını kıyan Ayhan Çengel de Belediye Başkanı Halil Aydoğdu adına çiftlere birer çeyrek altın ve fincan takımı hediye etti.