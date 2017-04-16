Sığınmacılara Türkçe, Türklere Arapça Öğretiyorlar

ABDULLAH YILDIZ - Irak'tan Kırşehir'e gelen sığınmacılar, iletişimde yaşadıkları sıkıntılardan yola çıkarak kurdukları dernek aracılığıyla sığınmacılara Türkçe, Türklere de Arapça kursu veriyor.



Kırşehir'i Sevenler Kültür ve Eğitim Derneğinin Kuşdilli Mahallesi'ndeki merkezinde, hayırseverlerin desteğiyle başlatılan ücretsiz Türkçe kursuna 180 kişi, Arapça kursuna da 150 Türk katılıyor.



Dernek Başkanı Usame Abdurrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'tan gelenler başta olmak üzere sığınmacılarla sosyal kaynaşma ve dayanışmayı artırma adına hayırseverlerin de katkısıyla dernek kurduklarını söyledi.



Kırşehir'e gelen sığınmacıların sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları ve iletişimdeki sıkıntılarını gördükten sonra derneği kurmaya karar verdiklerini ifade eden Abdurrahim, açtıkları kursla da kaynaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.



Kursta bir sığınmacının Arapça, Kırşehir'den bir eğitmenin de Türkçe kursu verdiğini anlatan Abdurrahim, şöyle konuştu:



"Amacımız, sığınmacı kardeşlerimize Türkçe öğreterek, onların hayatını kolaylaştırmak. Aynı zamanda Türk kardeşlerimize de Arapça ve Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Türkiye'nin kapılarını bize açan Cumhurbaşkanımıza, Kırşehir'de bize sahip çıkan valimize, belediye başkanımıza ve diğer yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Bize destek vererek yardımcı oldular. Sığınmacı kardeşlerimiz Türkçe bilmedikleri için hastaneye gidemiyor, alışveriş yaparken sıkıntı çekiyorlar. Biz, bunun için derneği açarak yardımcı olmak istedik."



Kursun duyulmasıyla yoğun talep aldıklarını vurgulayan Abdurrahim, "Faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Hem Türkçe hem de Arapça öğrenmek için çok talep gelmeye başladı. Yerimiz fazla büyük olmadığı için talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Türk kardeşimizden Arapça öğrenmek isteyen 150 kişi, Türkçe öğrenmek isteyen sığınmacılardan da 180 kursiyer var." diye konuştu.



Derneğin kursunda Türkçe öğrenmeye çalışan İnam Numan, Irak'tan geldiğini belirterek, burada öğrendiği Türkçe ile Kırşehir'de asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi amaçladığını söyledi.



Arapça öğrenen Saffet Yürekli de "Arapça öğrenmeyi hep merak etmişimdir. Bu derneğin açıldığını ve Arapça kursu verildiğini duyunca müracaat ettim. Hem Arapça merakımı gidermek hem de sığınmacı kardeşlerimizle daha iyi anlaşabilmek adına bu kursa yazıldım. Faydasını da görüyorum. Kurs devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.