- Bakanlık girişinden görüntü
Protestocuların bakanlık girişine kırmızı boyalarla yazı yazması
Protestocu grubun yürüyüşünden görüntüler ATİNA - Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla sığınmacılara destek gösterisi düzenlendi. Göç Politikası Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, bakanlık binası girişine kırmızı boyalarla"Katil Bakanlık"yazdı.
Sığınmacılara Destek Gösterisi
- Bakanlık girişinden görüntü Protestocuların bakanlık girişine kırmızı boyalarla yazı yazması Protestocu grubun yürüyüşünden görüntüler ATİNA - Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla sığınmacılara destek gösterisi düzenlendi.
- Bakanlık girişinden görüntü