Sığınmacılara Arapça Broşürle "Karbonmonoksit" Uyarısı

YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı Suriyeli sığınmacılar için de Arapça broşür hazırlandı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye olarak sadece olaya müdahale eden, yangın söndüren değil, eğitim ve denetimlerle önleyici tedbirler alması gereken bir kuruluş olduklarını söyledi.



"Soba kurma", "karbonmonoksit zehirlemelerine karşı vatandaşı uyarma" başta olmak üzere çeşitli konularda eğitimlere ağırlık verdiklerini anlatan Yılmaz, "Geçen yıl mobil bir tim kurduk. Sokak sokak dolaştık. Yaklaşık 15 bin haneye broşürler dağıttık, eğitimler verdik. Zaman zaman karbonmonoksit dedektörü dağıtımlarımız da oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden eğitici videolar yayınladık." diye konuştu.



Karbonmonoksit zehirlenmesi gibi sinsi bir tehlikeye karşı sürekli dikkat çektiklerini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu çok önemli bir konu. Küçük önlemler insanımızın yaşamını koruyor. Doğru soba kullanmayı anlamamız gerekiyor. Burada önemli olan soba yakarken mesela 3'te birini boş bırakmak. Bu kritik bir bilgidir. Gece yatmadan önce yakıt atılmaması gerekir. Kömür ve bunun gibi yakıtlar, insanların uyuduğu saatlerde yanmadığı zaman zehirlenme vakası yaşanıyor. Tüm bunları anlatmaya çalıştık. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ne kadar çok anlatırsak o kadar faydalı olacak. Hatta zaman zaman İl Müftülüğüyle programlar yaptık ve cuma hutbelerinden önce vatandaşımızı uyardık."



Soba kurulumunun doğru yapılması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Boruların bacadan en az bir metre yukarıda olması gerekiyor. Kısa olursa ters lodosla birlikte gaz içeri doğru sızabiliyor. Boruların bacayla birleştiği yerlerin düzgün yapılması lazım. Ayrıca çok dirsek kullanılmamalı." dedi.



Bu yıl kışın önceki yıllara göre soğuk geçtiğini anımsatan Yılmaz, bu nedenle daha çok yakıt tüketildiğini, sobaların daha uzun süreli yandığını, bunun da tehlikeleri beraberinde getirdiğini ifade etti.



Sığınmacılar da yoğun şekilde soba kullanıyor



Gaziantep'te pek çok sığınmacının yaşadığını hatırlatan Yılmaz, bu nedenle Suriyeliler için de benzer çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.



Kentte yaklaşık 350 bin sığınmacının 30-35 bininin kamplarda kaldığını dile getiren Yılmaz, geri kalanların ise şehir içinde yaşadığını anlattı.



Suriyeli sığınmacılar için de zaman zaman soba kullanımına ilişkin eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Şehrimiz Suriyeli sığınmacıların da çok yaşadığı bir şehir. Bunu da dikkate alarak eğitim broşürlerinin Arapçasını da hazırladık. Eğitim programlarımıza onları da davet ettik. Ulaşamadıklarımız da varsa Türkçe broşürlerimizi Arapça'ya çevirdik. Çoğunlukla sobalı evlerde kalıyorlar. Orada da çok vakalar görüyoruz. Bu mantıkla aynı zamanda Suriyeli misafirlerimiz için de broşür hazırladık." ifadelerini kullandı.



Arapça ve Türkçe olmak üzere 50 bin broşür bastıklarını aktaran Yılmaz, bunların 20 binini eğitimlerde kullandıklarını, 15 binini ise kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.



Vatandaşların her sorun olduğunda kendilerine ulaşabileceğine değinen Yılmaz, "Eğer bir bilgi eksikliği varsa 110 itfaiye hattımız açık. Bizi arayabilirler. Biz evlerine kadar gidip doğru soba kullanımı, doğru yakıt kullanımını da anlatabiliriz." dedi.