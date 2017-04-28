Sığınmacı Çocuklar Şenlikte Doyasıya Eğlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğince (SGDD-ASAM), sığınmacı çocuklar için "1. Çocuk Şenliği" düzenlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu yıl ilk kez Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne bin 200 çocuk katıldı.



Mülteci ve Türk çocuklarını bir araya getiren, barış, kardeşlik ve dostluk ortamının geliştirilmesine katkı sağlayan şenlikte, Mülteci Çocuk Korosu konser verdi. Çocuklar kendileri için kurulan oyun parkında çizgi film karakterlerini canlandıran profesyonel animatörler eşliğinde oyunlar oynadı ve doyasıya eğlendi.



Sihirbaz gösterisinin yer aldığı şenlikte, uçurtma uçuran çocuklara oyuncak da hediye edildi.



"Tüm çocukların korunmasını amaçlıyoruz"



Şenliğe katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar için yıl boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini, bugün düzenledikleri etkiliğin ise özel olduğunu belirtti.



Duamelle, "Yıl boyunca eğitim, çocuk koruma, sosyal politikalar alanında birçok etkinlik düzenliyoruz ve bu etkinliklerle tüm çocukların korunmasını amaçlıyoruz." dedi.



Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak ise şenliğin sığınmacı çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ilk etkinlik olduğunu söyledi.



Şenliğe çocukların aileleriyle katıldığını aktaran Kavlak, "23 Nisan çocuklar için çok özel bir gün. Çocuklar, toplumların geleceği. Biz bugün çocukları savunamıyorsak, savunacak da çok fazla bir şeyimiz yok diyoruz." diye konuştu.



İbrahim Kavlak, bu tür aktivitelerin çocukların kaynaşmasına aracı olduğunu da belirtti.



Etkinliğe, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, UNICEF ve Avrupa Birliği Delegasyonu yetkilileri de katıldı.