Sigarayı Bırakınca 8 Yılda 2 Hafif Ticari Araç,1 Motosiklet Aldı

DENİZLİ'de klima firması bayii, 42 yaşındaki Mehmet Tok, 22 yıl kullandığı sigarayı 8 yıl önce sigarayı bırakırken, buna harcayacağı parayı biriktirdi. 70 bin TL biriktiren Tok, böylee 2 hafif ticari araç ve 1 motosiklet aldığını söyledi.



Sigara kullanmaya 12 yaşında başlayan Mehmet Tok, 8 yıl önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti. Doktorlar, anjiyo olan Tok'a sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Günde 2 paket sigara içen Tok, uyarı üzerine o gün sigarayı bırakırken klima klima gazları için kullandığı boş tüpten, açılması çok zor bir kumbara tasarladı. Mehmet Tok, her gün daha önce sigara satın almak için harcadığı parayı içine buraya koymaya başladı. Her yıl kumbarayı açan Tok, 8 yılda yaklaşık 70 bin lira para biriktirdi. Tok, geçen süre içerisinde 2 hafif ticari araç ve 1 de motosiklet sahibi oldu. Tok, geçen yıl biriktirdiği parayı, ağustos ayında açarak videoya kaydedip, örnek olması için sosyal medyada da paylaştı. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Tok, şöyle dedi:



"8 yıl önce göğüs ağrısı, kolumun uyuşması gibi sebeplerden hastaneye gittim. Anjiyo oldum. Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Doktor bırakmamı tavsiye etti. O gün bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım. Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmıyorum."



"KUMBARAYI İLK AÇTIĞIMDA AĞLADIM"



İlk para biriktirmeye karar vermesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından kumbarasını açtığını ve ağladığını belirten Mehmet Tok, "Kumbaramı ilk açtığımda içerisinden çıkan paraları görünce ağladım. Ömrümden, sağlığımda giden ve cebimden kaybolup giden para için sinirimden ağladım. 8 yıldır bu şekilde para biriktirmeye devam ediyorum. Düzenli olarak her yıl açıyorum. Geçen yıl kumbaramdan 16 bin lira para çıktı. Biriktirmiş olduğum paraları değerlendirdim. İki hafif ticari araç ve bir motosiklet aldım" diye konuştu.



"8 YIL İÇERİSİNDE 70 BİN LİRA PARA BİRİKTİRDİM"



Geçmişte sigaraya harcadığı paradan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Mehmet Tok, şunları ekledi:



"8 yıl içerisinde yaklaşık 70 bin lira para biriktirdim. Sigara içsem bu para benim zararıma olacaktı. Ben bu parayı biriktirerek değerlendirdiğim. Sigara içenlerin de bırakmasını istiyorum. Sigarayı bıraktım deyip bana gelen arkadaşlara, aynı kumbaradan hediye ediyorum. İstediği renge boyuyorum. Kumbaranın en önemli özelliği dayanıklı olması ve kolaylıkla açılamaması. Bugüne kadar 500 kumbara hediye etmişimdir. Kumbarayı açmak istediklerinde levyeyle açmalarına yardım ediyorum. Yeter ki sigarayı bıraksınlar." - Denizli