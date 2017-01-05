Sigarayı Bırakan Personele Çeyrek Altın Ödülü

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü, sigarayı bir yıl süreyle bırakan personellere çeyrek altın hediye etti.



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sigarayı bırakan personeller için kutlama töreni düzenledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sigarayı bırakma konusunda farkındalık oluşturmak ve rol olabilmek için kampanya başlattıklarını söyleyen Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 1 yıl sigara içmeyen personele çeyrek altın hediye etti.



"3 personelimiz sigarayı bıraktı"



Er, "Sigarayı bize bıraktığını beyan edip bir yıl içmeyen personele altın takma sözü vermiştim. Şube Şefi Nazmi Uğur bu süreyi doldurdu ve altın takılmayı hak etti. Yine 3 personelimiz sigarayı bıraktı. 3 personelimiz de sigarayı bırakmaya çalışıyor. Bir çeyrek altın almak için insanlar sigarayı bırakmayı düşünmeyebilir. Bizim amacımız kamuoyunda bir farkındalık ve algı oluşturmak. Aynı zamanda sigarayı bırakmak isteyenleri teşvik etmek istedik. Ben sigarayı bırakan personele teşekkür ederim. Diğer kurumlarda da bu tarz projelerin hayata geçeceğine inanıyor ve bunu diliyorum. Uğur'a projeyi başlatan isim olduğu için 2 çeyrek altın takacağız" dedi.



"Hayatın ne demek olduğunu anladım"



Yaklaşık bir senedir sigara içmeyen Şube Şefi Uğur, "Sigaradan önceki ve sonraki hayatın ne demek olduğunu anladım. Uykularım, nefes alışlarım daha rahat. Onun için herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA