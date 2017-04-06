Sigara ve İçkinin Zararlarını Anlattılar, Ödülü Kaptılar

Bursa'da Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" konulu yarışmada ödüller sahiplerini buldu.



Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere Necatibey Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. 7'ncisi düzenlenen yarışmada, iir, kısa film, kompozisyon ve karikatür dallarında dereceye giren öğrenciler ve velileri büyük heyecan yaşadı. Lise, orta ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada ödül alan çalışmalar sergilendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Mehmet Serhat Yamalı ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Seylan katıldı.



Yeşilay'ın tarihi ve yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Serhat Yamalı, ödül alan gençlere İstanbul seyahati müjdesi verdi. Yamalı, üniversite ve liselerde faaliyet gösteren Yeşilay gruplarının önemini vurgulayarak, gençlere bağımlılıkla mücadelede büyük görev düştüğünü ifade etti.



Milli Eğitim Müdürü Sarıkaya ise, yetenek yarışmalarına katılmanın öneminden bahsederek, "Belki şu an katıldığınız bu tür yarışmaların size neler kazandırdığını idrak edemiyor olabilirsiniz. Ancak ileriki yaşlarınızda katıldığınız bu faaliyetlerin size kazandırdıklarını daha iyi anlayacaksınız" şeklinde konuştu.



BESAŞ'ın desteğiyle dereceye giren 17 öğrenciye çeşitli miktarlarda para ödülü verildi. - BURSA