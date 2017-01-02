Sigara ve Güneş Yaşlanmayı Hızlandırıyor"

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Bölümü Uzman Doktor İlkay İçke, yüz yaşlanma sürecinin sigara kullanımı ve güneş gibi dış etmenlerle hızlandığını söyledi.



Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak, önemli bir aile toplantısı, önemli bir buluşma, yeni iş-kariyer, yeni bir ilişki, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günlerin tetiklediğini belirten İçke, botoks ve dermal dolguların en fazla uygulanan ameliyatsız estetik uygulamaların başında geldiğini kaydetti.



İçke, "Son yıllarda dermal dolguların daha da popüler hale gelmesi ve kullanım alanların daha da artması dikkat edilmesi gereken noktaların artmasına neden oluyor." dedi.



Kişilerin çoğunlukla yaşlanma belirtilerinin azaltılması, asimetri, skar gibi durumların düzeltilmesi ya da yeniden şekillendirme gibi nedenlerle başvurduklarını söyleyen İçke, "Yüz yaşlanması dermal kollagen, hyaluronik asit ve elastinin zamanla azalmasıyla derinin incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesine bağlı olarak gelişir. Bu süreç sigara kullanımı ve güneş gibi dış etmenlerle hızlanır. Yaşlanmayla deri altı yağ yastıkçıklarının azalması ve aşağıya doğru yer değiştirmesiyle yüz kontürleri değişir, sarkar ve yanaklar düzleşir." diye konuştu.



Dolgu uygulamalarıyla nazo labial kıvrımlar ve dudaktaki üzüntülü görünüm ve çene bölgesindeki sarkmaların doğal bir şekilde düzeltilebildiğine vurgu yapan Uzm. Dr. İçke, "İnce kırışıklıklar, akne sonrası çukurlaşmalar vücudun herhangi bir bölgesinde asimetri ve boşalmalara müdahale edilebilmektedir. Dermal dolgular kalıcılık süresine göre kısa, uzun süreli yarı kalıcı ve kalıcı olarak sınıflandırılır. Kullanılan ürünlerin onaylı ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Doktor tarafından hastanın ihtiyacına göre karar verilmekte, uygulamaların çoğu hyaluronik asit dolgularla yapılmaktadır." diye konuştu.