Sigara kaçakçıları havadan görüntülendi

Önce havadan görüntülenen sigara kaçakçıları sonra polisin yaptığı operasyonla yakalandı

1 milyon 318 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 34 Gözaltı



İSTANBUL - Terör örgütü PKK/KCK'nın önemli finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak sigaraları yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 34 kişi gözaltına alındı. Kaçakçıların sigaraları el arabalarıyla ve çuvallarla piyasaya sürmek üzere depolardan çıkararak taşıdığı anlar ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olarak finansal destek sağlamak maksadıyla kaçak sigaraları yasadışı yollarla yurda sokarak piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında kaçak sigara baronlarının da olduğu 44 şüpheliden 34'ü yakalandı.

1 milyon 318 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Halen devam eden operasyon kapsamında adreslerde yapılan çalışmalarda 6 tır, 4 kamyon, 17 kamyonet, 2 otobüs, 2 otomobil olmak üzere toplam 31 taşıta el konulurken, 1 milyon 318 bin 898 paket kaçak sigara, bu suçlardan elde edilen 22 bin 550 TL para, örgüt üyelerinin haberleşmede kullandıkları 20 adet cep telefonu, 2 adet silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Sigara kaçakçıları havadan görüntülendi

Polis ekipleri operasyon kapsamında kaçakçıları tespit etmek üzere belirlenen adresleri havadan görüntüledi. Görüntülerde sigara kaçakçılarının yasadışı yollarla ülkeye soktukları sigaraları piyasaya sürmek için sakladıkları depolardan dışarıya çıkardıkları görülüyor. sigarayı el arabalarıyla ve torbalarla taşıyan kaçakçılar kameralara yakalanıyor.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "örgütlü halde kaçakçılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Örgütün önemli finans kaynaklarına yönelik operasyonlar kapsamında aranan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.