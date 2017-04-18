Sigara İstedikleri Genci Bıçaklayarak Öldürdüler

Küçükçekmece sahilinde arkadaşlarıyla beraber oturan lise öğrencisi Mustafa Mert Peker, kendilerinden sigara isteyen ve gaspa kalkışan şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Liseli genç, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Şevki Korkmaz Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gencin tabutunun üzerine Beşiktaş forması koyulduğu görüldü.



Olay dün Küçükçekmece sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mert Peker isimli çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte sahilde otururken yanlarına gelen 2 kişi Peker ve arkadaşlarından sigaralarını istedi. Mustafa Mert ve arkadaşları yanlarında sigara olmadığını söyleyince tartışma başladı. Tartışmanın ardından saldırgan önce Peker'e yumruk attı ve yere düşürdü. Boğuşma esnasında Peker'in arkadaşı G.D. şahısları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Mert Peker'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Peker'in arkadaşları hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine haber veren gençler ekipler gelene kadar Peker'in göğsüne tampon yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen Peker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Arkadaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu



Çocuğun cenazesi ikindi namazına müteakip Şevki Korkmaz Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Peker'in tabutunun üzerinde Beşiktaş forması koyulduğu görülürken, cenazede arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.



Kavga sırasında Peker'in yanında olan arkadaşı G.D., yaşananları şöyle anlattı: "Biz sahilde oturuyorduk daha sonra 3 tane genç geldi. Serseri tiplilerdi. Sigara istediler. Bizde de sigara yoktu biz sigara kullanmadığımız için. Yok dedik. Nasıl yok dedi, küfür etti, yumruk attı. Daha sonra arkadaşım da ona yumruk attı. Çocuk yumruğu yiyince bıçağı çıkarttı. Ben ikisini ayırmaya çalışırken ötekisi geldi. Telefonları falan çaldı. O sırada öteki çocukta arkadaşımın üzerine atlamıştı. Polise ve ambulansa haber verdik. O sürede orada yattı. Ben üzerimdeki montu bastırdım onun üzerine ama ne kadar durdurabilirsin ki yani o yarayı."



Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri çevrede bulunan kameraları inceleyerek, saldırganların kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL